TOGG'dan İHA ve SİHA'lara İstanbul Finans Merkezi'nden TCG Anadolu'ya kadar Türkiye'ye değer katan her projeye karşı çıkan CHP yandaşı Can Ataklı, Karadeniz'den verilen gaz müjdesinden rahatsız oldu. Yakılan gazın Rus gazı olduğunu savunan Can Ataklı "Türkiye’yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." iddiasında bulundu.