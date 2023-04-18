RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı! İşte o görüntüler

Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı! İşte o görüntüler
18.04.2023 18:53

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Türkiye Karadeniz Gazı'na kavuşuyor. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen Karadeniz Gazı 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaştı. İlk test için yanma işlemleri başlatıldı.

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Türkiye Karadeniz gazına kavuşmak için gün sayıyor...

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen Karadeniz Gazı 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün katıldığı bir televizyon programında önceki gece 00.00 itibariyle kuyulardaki vanaların açıldığını ve deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Dönmez, "Oradaki kuyulardan doğalgaz vanalarını açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. Yeni bir gelişme 00.00 itibarıyla yaklaşık otuz saatte ancak doluyor. Biliyorsunuz kuyularla karadaki tesisimiz arasını yaklaşık 170 kilometrelik bir mesafe var. Otuz saat civarında karada olmasını bekliyoruz. Hedefimiz de perşembe günü inşallah onu karaya çıkartacağız. Ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de açacağız" ifadelerine yer verdi.

TEST İŞLEMLERİ BAŞLADI
20 Nisan günü gerçekleştirilecek olan Karadeniz gazını devreye alma töreni öncesinde karaya ulaşan yerli ve milli gazın test işlemleri başlatıldı.

Borularla 170 kilometrelik deniz açıklığından Filyos Limanı'na ulaşan gaz burada yanma bölümünde test edilmeye başlandı.

Gazın yanmasıyla birlikte karadaki Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde alevler görünmeye başlandı.

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