KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI İZMİR KARABAĞLAR oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde İZMİR KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 İZMİR KARABAĞLAR Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

İZMİR KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI 2023

İzmir Karabağlar seçim sonuçları henüz belli olmadı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları açıklanır açıklanmaz Takvim.com.tr farkıyla haberimizde olacak.

İZMİR KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Oy verme işlemi 81 ilde sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla Kadıköy seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER

İZMİR 1. BÖLGE

BALÇOVA

BUCA

ÇEŞME

GAZİEMİR

GÜZELBAHÇE

KARABAĞLAR

KARABURUN

KONAK

MENDERES

NARLIDERE

SEFERİHİSAR

SELÇUK

TORBALI

URLA

İZMİR 2. BÖLGE

ALİAĞA

BAYINDIR

BAYRAKLI

BERGAMA

BEYDAĞ

BORNOVA

ÇİĞLİ

DİKİLİ

FOÇA

KARŞIYAKA

KEMALPAŞA

KINIK

KİRAZ

MENEMEN

ÖDEMİŞ

TİRE