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Kar yağışı Rize'yi etkisi altına aldı

Kar yağışı Rize'yi etkisi altına aldı
13.02.2023 23:31

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'de yapılan kar uyarısı üzerinde dün gece saatlerinde kentte kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerinde Rize ve ilçelerde etkisini arttırdı. Rize'nin ilçelerinde de yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının yarında etkili olması bekleniyor.

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"Belediye kuraklık uyarısı yapmıştı"

Yağmurun başkenti Rize'de yağmur ve kar yağmaması üzerinde azalan su kaynaklarından ötürü Rize belediyesi tarafından kuraklık uyarısında bulunulmuştu. Belediye tarafından yapılan uyarının ardından kar yağışı kentte kendini göstermeye başladı. Belediye tarafından yapılan uyarıda ise yağışların azlığından ötürü su kaynaklarında azalma olduğunu vatandaşlara belirterek, "İlimizde ve genelde ülkemizde ve dünyada meydana gelen iklim değişikliği sonucunda mevsimsel yağışların azaldığı görülmektedir. Bu yağış azlığına bağlı olarak su kaynaklarımızda da ciddi düşüşler meydana gelmiştir. Son zamanlarda su kaynaklarımızda yağışların azlığı ve kar yağışı ile birlikte don olaylarının yaşanmasıyla azalan su kaynakları, şehrimizin talebi olan su ihtiyacını karşılayamamaktadır. Belediye içme suyu şebekelerinde teknik olarak bir arıza olmayıp su kesintilerinin nedeni yağışların azlığı ve don olaylarının varlığıdır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

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