Kar yağışı Rize'yi etkisi altına aldı

"Belediye kuraklık uyarısı yapmıştı"

Yağmurun başkenti Rize'de yağmur ve kar yağmaması üzerinde azalan su kaynaklarından ötürü Rize belediyesi tarafından kuraklık uyarısında bulunulmuştu. Belediye tarafından yapılan uyarının ardından kar yağışı kentte kendini göstermeye başladı. Belediye tarafından yapılan uyarıda ise yağışların azlığından ötürü su kaynaklarında azalma olduğunu vatandaşlara belirterek, "İlimizde ve genelde ülkemizde ve dünyada meydana gelen iklim değişikliği sonucunda mevsimsel yağışların azaldığı görülmektedir. Bu yağış azlığına bağlı olarak su kaynaklarımızda da ciddi düşüşler meydana gelmiştir. Son zamanlarda su kaynaklarımızda yağışların azlığı ve kar yağışı ile birlikte don olaylarının yaşanmasıyla azalan su kaynakları, şehrimizin talebi olan su ihtiyacını karşılayamamaktadır. Belediye içme suyu şebekelerinde teknik olarak bir arıza olmayıp su kesintilerinin nedeni yağışların azlığı ve don olaylarının varlığıdır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.