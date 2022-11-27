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Kapadokya’da görsel şölen yeniden başladı

Kapadokya’da görsel şölen yeniden başladı
27.11.2022 12:12

OTOMATİK OYNAT

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Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 10 günlük aradan sonra tekrar başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, Kapadokya bölgesinde yapılan balon uçuşlarına 17 Kasımdan itibaren izin vermedi. 10 gündür yapılamayan Sıcak Hava Balon uçuşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezinin onayı ile bugün tekrar başladı. Yaklaşık 130 balonun havalandığı Kapadokya bölgesinde turistler, Kapadokya bölgesini kuş bakışı izledi. Kızılçukur vadisinden havalanan sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından Aşk Vadisine iniş yaptı. Royal Balloon pilotu Kaan Demircan; “10 gün aradan sonra bu gün tekrar uçuş yapacağız. Bu gün hava çok güzel, her hangi bir olumsuzluk yok. İnşallah güzel bir uçuş olacak” şeklinde konuştu.

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