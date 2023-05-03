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Kandil'le istikamet alan İYİ Parti meydanlarda tokat üstüne tokat yiyor! Önce Akşener şimdi Şenol Sunat...

Kandil'le istikamet alan İYİ Parti meydanlarda tokat üstüne tokat yiyor! Önce Akşener şimdi Şenol Sunat...
03.05.2023 16:07

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7'li koalisyonun 14 Mayıs'taki seçimler için 'her yol mübah' anlayışı memleket için yıkım vadediyor. Bölücülerle aynı yorgana ayak uzatan İYİ Parti meydanlarda vatandaş tokadı yemeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDPKK ile olan ittifakı perdelemek için kendisini eleştirenlere 'Şerefsizler' diyerek hakaret etmesinin etkileri sürerken İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat da hakaret dilini başvurdu. Sunat, HDP eleştirisinde bulunan vatandaşlara "Oy atmazsan atma, iftiracı, yalancı" diyerek çıkışırken Pervin Buldan'ın sözlerini soran vatandaşa da 'provokatör' diyerek hakaret etti. Kandil'le beraber istikamet alanların seçimlere günler kala başvurduğu hakaretvari söylemler İYİ Parti'nin tedirginliğini de açık etti.

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