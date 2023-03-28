Kandil 'Kemal'e erdi, 6'lı koalisyona 7.ortak oldu! Önce Duran Kalkan şimdi de Bese Hozat... "Değerli, önemli, destekliyoruz"

HDPKK'YI MASUMLAŞTIRAN KILIÇDAROĞLU, KANDİL'DEN DESTEK...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

BÖLÜCÜLERİN 'YEŞİL'İ TEHDİTLER SAVURDU: HESAP SORACAĞIZ

Öte yandan Mithat Sancar HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.



Bugün, Yeşil Sol adına Veysel Keser isimli şahıs, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını HDP sağladı" dedi, "Kürt sorununun Meclis'te çözümüne biz inanıyoruz" diyerek HDPKK ile masaya oturan CHP liderine selam çaktı.



Keser'den sonra sözü Birsel Ocak isimli kadın devraldı. Terörist cenazelerine ağıt yakan Ocak, Kılıçdaroğlu ile yapılan ittifaka dikkat çekerek "Bunun hesabını sormak için bir sürece girdik" şeklinde tehditler savurdu.





Bu yaşanan gelişmeler tüm sıcaklığını korurken terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran seçim sürecini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.



6'LI KOALİSYONA 'BİRLİK' MESAJI: "BU SEÇİM HİÇBİR SEÇİME BENZEMİYOR"

Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi.







Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık" şeklinde konuştu.