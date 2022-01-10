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Kanal İstanbul neden yapılıyor? Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber’de önemli açıklamalar

Kanal İstanbul neden yapılıyor? Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber’de önemli açıklamalar
10.01.2022 22:53

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili olarak, ''Türkiye için olmazsa olmaz. Türkiye dünyanın merkezinde 67 ülkeye yaklaşık 4 trilyon dolar bir ticaret hacmine sahip 4 saatlik uçuşla 67 ülkenin ulaşabileceği bir yerde. Lojistik koridorların tam ortasında. Bugün 12 milyar ton dünyadaki ticaret hacmi. Bunun 2035 yılında 25 milyar tona çıkması hedefleniyor. Tüm otoriteler bunu söylüyor. Asya'daki büyük hareketlilik Afrika'ya kaymaya başladı. Buzulların erimesiyle Rusya ve Sibirya'da hareketlilik var. Batı Avrupa'da önemli hareket var ihtiyaçlarını İstanbul Boğazından karşılıyor.'' dedi.

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