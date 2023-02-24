Kalyon Holding deprem bölgesi Gaziantep'te dev konteyner kent için seferber oldu! Her şey eksiksiz tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası devlet ve millet el ele vererek yaraları sarıyor. Depremin ardından vatandaşlar konteyner kentlere taşınmaya başladı. Bu kapsamda Gaziantep'te iki ayrı noktaya Nurdağı ve İslahiye'ye dev konteyner kentler kuruldu. Kalyon Holding, İslahiye'de, 10 günde konteyner kenti tamamladı. İçlerinde dersliklerden, oyun alanlarına, market ve fırına kadar her imkan bulunmakta. Ayrıca afetzedelere psikolojik destek de veriliyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu yaptığı açıklamada, bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğinin altını çizdi ve uzun soluklu yardımlara devam edeceklerini de söyledi.