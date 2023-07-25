SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 08:59

Kahramanmaraş’taki orman yangını 12 saatlik çalışma sonrası söndürüldü

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını 12 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma da destek vermiş, ihbar üzerine bölgeye 7 helikopter, 16 arazöz ve 150 personel ile müdahale edilmişti.

Yaklaşık 12 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı" denildi.

SIRADAKİ VİDEO
Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem sonrası dağlık alanda kayalar düştü
25.07.2023Salı
SON DAKİKA! Adana Valisi Süleyman Elban açıkladı; ''Şimdiye kadar yıkılan bina ihbarı gelmedi.''
25.07.2023Salı
SON DAKİKA DEPREMLERİ.. Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
25.07.2023Salı
SON DAKİKA! Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
25.07.2023Salı
Kahramanmaraş’taki orman yangını 12 saatlik çalışma sonrası söndürüldü
25.07.2023Salı
Bunlar da Var
Masterchef all star elenen yarışmacı kim oldu? Hangi yarışmacı elendi? Burcu Önal mı? 02:26
Masterchef all star elenen yarışmacı kim oldu?
25.07.2023Salı
’’Speed Date Türkiye’’ Hızlı Flört - Eş bulma - Eş değiştirme videosu sosyal medyayı salladı! İşte İnfial yaratan ahlaksız video 01:06
Cihangir'de eş değiştirme partisi skandalı!
25.07.2023Salı
SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor 00:55
Kabine Toplantısı sona erdi!
25.07.2023Salı
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri! O anları böyle kayda aldılar 00:21
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
25.07.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA