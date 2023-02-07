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Kahramanmaraş'ta deprem! Peş peşe müjdeli haberler! Malatya'da 41 saat sonunda mucize kurtuluş

Kahramanmaraş'ta deprem! Peş peşe müjdeli haberler! Malatya'da 41 saat sonunda mucize kurtuluş
07.02.2023 22:20

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı. Kurtuluş anları çevredekilerin sevincine boğarken, kimi zaman mutluluktan sevinç gözyaşları döküldü. Depremin 41. saatte 10 yaşındaki Alptekin ve 9-10 yaşlarındaki Berra Sarıbaş Malatya'daki enkazın altından sağ kurtarıldı. Aynı enkazdan toplam 7 kişi kurtarıldı.

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