Haberler Güncel Videoları Kahramanmaraş'ta bir mucize daha! Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı

Kahramanmaraş'ta bir mucize daha! Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı

Kahramanmaraş'ta bir mucize daha! Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı
10.02.2023 00:50 - Son Güncelleme: 10.02.2023 01:21

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:21
Trabzonspor, resmi twitter...
Güncel 17:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...
Güncel 02:09
Meksikalı ekipler 1 kişiyi...
Güncel 01:14
Hatay'da Eşi ve 3 çocuğunu...
Güncel 00:11
Deprem bölgesinde hırsızlık...
Güncel 00:35
Adıyaman’da 24 yaşındaki Derya...
Güncel 00:52
MSB: “Hatay’da görev yapan...
Güncel 00:33
MSB: “Kahramanmaraş’a...
Güncel 03:48
Asrın felaketinde 89.saatte...
Güncel 01:15
87 saat sonra enkazdan çıkan...
Güncel 02:36
Almanya Cumhurbaşkanı...
Güncel 02:04
Kahramanmaraş'taki Serçin...

Türkiye’yi yasa boğan ve 10 şehrin etkilediği depremin 4’üncü gününde bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkazda süren çalışmaların 92’inci saatinde güzel bir haber daha geldi. Manolya Apartmanı’nda enkaz altında kalan Hatice Özçelebi (33) 92 saat sonra ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Hatice enkazdan el sallayarak çıkarken yaşanan mutluluk kameralara yansıdı. Ardından enkaz altından anne Mihriban Özçelebi (63) ekipler tarafından itinayla çıkarıldı. İki güzel haberin ardından yaşanan sevinç anbean kameralara yansıdı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA