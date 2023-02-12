Haberler Güncel Videoları Kahramanmaraş’ta 2 yaşındaki Yavuz Canbaz 159 saat sonra sağ çıkarıldı! 'Yavuz hayata böyle gülümsedi'

Kahramanmaraş’ta 2 yaşındaki Yavuz Canbaz 159 saat sonra sağ çıkarıldı! 'Yavuz hayata böyle gülümsedi'

Kahramanmaraş’ta 2 yaşındaki Yavuz Canbaz 159 saat sonra sağ çıkarıldı! 'Yavuz hayata böyle gülümsedi'
12.02.2023 19:09

OTOMATİK OYNAT

Güncel 07:09
İzolatör nedir nasıl çalışır?...
Güncel 04:29
Takvim.com.tr ekibimiz...
Güncel 00:56
Takvim.com.tr ekibimiz...
Güncel 01:02
Oğuzhan Uğur'dan "Yarseli...
Güncel 02:14
Halk TV'nin algı oyunu...
Güncel 00:35
Yunanistan Dışişleri Bakanı...
Güncel 00:32
Bakan Fahrettin Koca paylaştı
Güncel 01:00
Hatay'da 141. saatte anne ve 5...
Güncel 01:28
Gaziantep'te kepenklerini...
Güncel 01:29
Milli Savunma Bakanlığı:...
Güncel 03:38
Dünyanın en berrak göllerinden...
Güncel 01:00
Kahramanmaraş'ta enkaz altında...

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2 yaşındaki Yavuz Canbaz enkazdan 159 saat sonra gülerek sağ olarak kurtarıldı. Ekipleri sevince boğan bu gelişmeyi anlatan madenci Bekir Yılmaz, "Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş" dedi.

Güncel Videoları

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Canbaz'a ulaştı. Hummalı çalışma sonucunda küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 7 gününde gelen bu haber herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten bu haberin ardından aynı bölgede 7 yaşlarında bir çocuk için çalışmalar sürüyor.

Ankara Kömür İşletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz, "Yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi. Canlı belirtisi olan yerde makineleri durdurduk. Canlı belirtisi olan yerden 2 yaşlarında çocuğun sesini aldık. O şekilde çıkarttık. Bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş." dedi.

SON DAKİKA