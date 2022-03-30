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Kahramanmaraşlı vatandaştan CHP'li Faik Öztrak'a tepki: Erdoğan'a sahip çıkın

Kahramanmaraşlı vatandaştan CHP'li Faik Öztrak'a tepki: Erdoğan'a sahip çıkın
30.03.2022 21:15

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de her geçen gün yeni bir projeye imza atılırken uluslararası arenada da ülkemizin saygınlığı artmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da düzenlenen Rusya - Ukrayna müzakerelerine Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşma damga vurdu. Ülkemizin geldiği noktada milletin de Başkan Erdoğan'a olan sevgisi sürüyor. Kahramanmaraş’ta esnaf ziyaretinde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a bir vatandaş, “Tayyip Erdoğan’a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın” diye tepki gösterdi.

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