Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek imha etti

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 15:48

Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi. Ele geçirilenler şu şekilde; 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 2 adet tabanca, 60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 adet 5.56 mm mühimmat, 1 kutu 7.62 mm mühimmat, İnfilaklı fitil, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 1 adet el dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü."