Kağıthane'de motosikleti gündüz vakti çevredekilere aldırmadan böyle çaldı

Kağıthane'de bir hırsız, park halindeki motosikletin kilidini gündüz vakti çevredekilere aldırış etmeden kırarak çaldı. Kimliği tespit edilen hırsız kısa sürede yakalanırken, motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı. Olay Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 01 Mart'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından akşam saatlerinde park edilen motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.