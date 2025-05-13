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Kağıthane’de metrobüs yangını!
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Kağıthane’de metrobüs yangını!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 00:38:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 00:41:56

Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’nda seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoför ve güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesiyle alevler söndürülürken, metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı'nda saat 21.30 sıralarında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden metrobüs şoförü, araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Duraktaki güvenlik görevlisi de yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.

Yangına yapılan müdahalenin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, seferler normale döndü.

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