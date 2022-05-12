Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? A Haber ekranlarında değerlendirildi

argıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. 3 suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı. Peki bu kararın verilmesinin perde arkasında neler var? Devlete seri katil deyip, milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a ve polislere hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alıp teröristlere destek veren 'Kanas Canan' lakaplı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın sicili karanlıklarla dolu.