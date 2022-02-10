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Kadın yolcuyu küfürler ederek araçtan atan taksici yakalandı

Kadın yolcuyu küfürler ederek araçtan atan taksici yakalandı
10.02.2022 12:12

OTOMATİK OYNAT

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Bağcılar'da çıkan tartışmada kadın müşteriyi taksiden atan sürücü yakalandı. Çalışma izninin bittiği belirlenen sürücüye 1823 TL para cezası kesilirken, "Ticari Araç Kullanma Belgesi" de iptal edildi. Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşanmış, taksici tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan atmıştı. Görüntülerden yapılan çalışmada 34 TFJ 67 plakalı ticari taksi şoförünün Cabir Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşıdığı belirlenen Cabir Ç.’ye,  1823 TL idari para cezası uygulanırken 34 TFJ 67 plakalı araç 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca Cabir Ç.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi"nin de iptal edildiği ifade edildi.

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