SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kadıköy’de 4 milyon liralık kuyumcu hırsızlığı kamerada
Haberler Güncel Videoları

Kadıköy’de 4 milyon liralık kuyumcu hırsızlığı kamerada

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 16:03

Olay, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Plaj Yolu Sokak üzerinde bulunan, A.U.’ya ait kuyumcu dükkanında 31 Aralık tarihinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Otomobille kuyumcunun önüne gelen 4 şahıs önce kepenk kilidini kopyalama yöntemiyle açtı, ardından cam kapıyı kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve pırlanta takı setlerini çuvallara dolduran şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı. S.G.Y.(19), E.Y.(20), S.D.(19) ve M.Ö.(24) isimli şüphelilerin farklı suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Elazığ’daki ev yangınında bir şüpheli tutuklandı
29.01.2025Çarşamba
Bodrum'da dron destekli trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı
29.01.2025Çarşamba
Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürülen anne toprağa verildi
29.01.2025Çarşamba
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü
29.01.2025Çarşamba
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden çamaşır makinesi çalan 4 şüpheli kayıplara karıştı
29.01.2025Çarşamba
Bunlar da Var
RTÜK Kübra Par’ın canlı yayındaki el hareketi için soruşturma başlattı 00:34
RTÜK Kübra Par'ın canlı yayındaki el hareketi için soruşturma başlattı
28.01.2025Salı
Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk’e silahlı saldırı 01:09
Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk'e silahlı saldırı
29.01.2025Çarşamba
Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu! 00:42
Hülya Avşar’ın Uğur Yücel’e davranışları galaya damga vurdu!
29.01.2025Çarşamba
Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP’li fondaşlar birbirine düştü! 02:44
Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP'li fondaşlar birbirine düştü!
28.01.2025Salı
CANLI YAYIN