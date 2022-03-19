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Jahrein'den linç girişimine tepki! "Ayıbı yapan İmamoğlu..."

Jahrein'den linç girişimine tepki! "Ayıbı yapan İmamoğlu..."
19.03.2022 21:19

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kavgası artık açığa çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini kendisine yakınlığıyla bilinen 'Jahrein' lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç üzerinden yaptı. Sonuç, Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarına peşkeş çektiği akçeli ihale işlerini sosyal medyadan deşifre etti. Yaşananlar Jahrein'in CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belgeleri açıkladığı söylemlerini gündeme getirirken flaş bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler tarafından linçe uğrayan ve ağır eleştirilen Ahmet Sonuç yeni bir açıklama daha yaptı. İddialarının arkasında duran Jahrein, linç kampanyasına tepki gösterirken, "Ayıbı yapan İmamoğlu değil, bunları dile getiren ben miyim?" ifadelerini kullandı.

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