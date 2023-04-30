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İzmirliler, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının hemen başında alanı terk etmeye başladı!

İzmirliler, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının hemen başında alanı terk etmeye başladı!
30.04.2023 22:52

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Yıkım ittifakı seçim çalışmaları kapsamında bugün İzmir'e geldi. Sahneye 8 kişi çıktı, uzayıp giden konuşmalar seçmenin canını sıktı. İzmirli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını dinlemek için tamı tamına 2 saat 4 dakika ayakta bekledi... Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamlamadan da alanı terk etti. Kargaşalarla dolu bu miting, 7'li koalisyonun umut vermeyen, karmaşık ve kaosa gebe yapısını bir kez daha açık etti. Akıllara kriz ve belirsizliğin sembolü olan koalisyonla yönetildiğimiz 'kayıp yıllar' geldi. Takvim.com.tr İzmir'deki kaosu dakika dakika deşifre etti, detayları sizler için derledi.

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