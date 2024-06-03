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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 08:01 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 08:01

İzmir'de lastiği patlayıan TIR devrildi yol 3 saat ulaşıma kapandı

Kaza, saat 22.15 sıralarında Ankara Caddesi Konak istikameti Bayraklı mevkisinde meydana geldi. Belkahve'den Bornova'da bulunan bir firmaya çakıl götüren K.Ö. yönetimindeki 35 AJR 087 plakalı TIR, iddiaya göre 2 lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR’ın 35 KA 9930 plakalı dorsesi yan yatarak yolun tamamen ulaşıma kapanmasına neden oldu. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü K.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen çekicinin dorseyi kaldırmasıyla yol 3 saatin ardından trafiğe açıldı.

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