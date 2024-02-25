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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024, 13:02 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024, 13:02

İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Yürütülen soruşturmada, gizli tanık olan garsondan dijitaller ele geçirildi. 15’i haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan ve örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen ihraç edilmiş emniyet mensubu, 7’si ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası/yakalama kararı bulunan ve gizlenmek için gaybubet olarak adlandırılan evlerde saklandığı tespit edilen toplam 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda; hedef şüphelilerden hariç 1 şüpheli de dahil olmak üzere toplamda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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