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İzmir’de devlet hastanesinde sahte rapor operasyonu: 11 gözaltı
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İzmir'de devlet hastanesinde sahte rapor operasyonu: 11 gözaltı

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 15:27

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde para karşılığında sağlık sorunu olmayan kişilere rapor düzenlediği yönüne gelen şikayet üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hastane şefi A.R.Y.'nin sahte rapor almak isteyenleri yönlendirdiği, raporun süresine ve niteliğine göre 12 bin ila 35 bin lira arasında değişen ücretler talep ettiği, anlaşma sağlandıktan sonra durumu şebekedeki doktorlara ilettiği belirlendi.

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