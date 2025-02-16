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İzmir’de 39 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
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İzmir'de 39 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 12:21

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, toplam 20 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.A.'nın (56) İzmir ve çevre illerde sık sık adres değiştirerek saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine soruşturmayı erinleştiren polis, 6 yıldır aranan K.A.'nın son olarak Gediz Mahallesi'ndeki bir akrabasının yanında kalmaya başladığını belirledi. Söz konusu eve, dün operasyon düzenleyen polis K.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan K.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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