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İzmir'de 3 ilçede yangınla mücadele
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İzmir'de 3 ilçede yangınla mücadele

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024, 19:23   |   Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024, 19:23

Yurdun dört bir yanından gelen orman yangını haberleri içimizi yaktı. Dün başlayan 72 orman yangınından 69'u kontrol altına alınırken İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki yangınlara müdahale sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. İzmir Karşıyaka'da perşembe akşamı başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın yerleşim bölgelerine ulaştı. 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. AFAD'dan alınan bilgiye göre 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve bin 218 araçla alevlere müdahale edildiği açıklandı. 3 bin 583 kişinin de tahliye edildiği vurgulandı. Alevlerle mücadeleyi yakından takip eden ve önce İzmir'e ardından Aydın'a giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'daki yangının kontrol altına alındığını açıklarken, "15 Eylül'e kadar alarm durumundayız. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Bir çakmak bile çakmayın" diyerek uyardı.

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