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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024, 17:33 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024, 17:33

İZLE I Türk Astronot Atasever 8 Haziran’da uzaya gidecek!

Türkiye'nin uzaya çıkacak ikinci Türk astronotu Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesislerinden uzaya gönderilecek. İşte detaylar...

Türkiye'nin insanlı uzay misyonu çalışmaları devam ediyor. İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ikinci Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever'in 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden uzaya gönderilmesi planlanıyor. Virgin Galactic firmasına ait VSS Unity uzay aracıyla yörünge altı araştırma uçuşu yapacak Atasever, taşıyıcı uçakla birlikte yaklaşık 14 kilometrelik irtifaya, kıtalararası yolcu uçaklarının irtifalarının yüzde 50 yukarısına çıkacak. Uzay misyonu çerçevesinde astro parçacık fiziğinden beyin fizyolojisine, moleküler biyolojiden genetik bilimlerine kadar 7 farklı deney yapacak olan Atasever, uzayda çeşitli biyometrik ve biyolojik ölçümler alacak, bazı miyomedikal donanımlarını test edecek.

DÖNÜŞ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Roket motorunun yakıtı bitince üzerinde herhangi bir aktif bileşen olmadan 90 kilometreden süzülerek iniş gerçekleştirilecek. Yeniden atmosfere girişte hissedilen yer çekiminin 4,5 katı bir ivme hissedilecek. Kazanılan o potansiyel enerji ile kalkış yapılan piste inilecek.

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da dünyaya geldi. Atasever, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi'nde gördükten sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra Türkiye'ye dönen Atasever, beş sene Roketsan'da aviyonik mühendisi olarak çalıştı.

Öte yandan, 19 Ocak 2024 tarihinde bilim misyonu kapsamında uzay yolculuğuna başlayan ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 13 deney gerçekleştirdi. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yaptı.

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