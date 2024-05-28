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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 18:12 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 18:12

İZLE I Mersin’deki feci kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı! “Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim"

Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Şoförün, “Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaza, 26 Mayıs akşamı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, şoför Ali Güler'in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı bugün 11'e yükseldi. Yaralanan 39 kişinin ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastanelerde tedavisi sürüyor.

"ZEMİN ISLAK OLUNCA HAKİMİYETİMİ KAYBETTİM. ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler (45) de tedavisinin ardından Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Şoför Güler'in ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

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