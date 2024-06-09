SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024, 19:16 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 19:16

İZLE I Bakan Tunç'tan YKS iddialarına ilişkin açıklama! 'Resen soruşturma başlatılmıştır'

Adalet Bakanı Tunç, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırılması iddiasına yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı. Gerçeğe aykırı iddialar hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Tunç, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
TIKLA ÖĞREN - ÖSYM YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!
09.06.2024Pazar
İZLE I Başkan Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü Programı'nda önemli açıklamalar! "Tütün dünyamızı da kirletiyor"
09.06.2024Pazar
TIKLA ÖĞREN - YKS soruları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TYT ve AYT soru kitapçığı, cevap anahtarı sorgulama ekranı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
09.06.2024Pazar
Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı: Katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
09.06.2024Pazar
Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi öncesi kulislerde ne konuşuluyor?
09.06.2024Pazar
Bunlar da Var
İZLE I Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşı karşıya! Canlı yayında olay tartışma: Londra’daki FETÖ’cüler... 01:55
Canlı yayında olay tartışma: Londra'daki FETÖ'cüler...
09.06.2024Pazar
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a sert sözler! 09:24
Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert sözler!
09.06.2024Pazar
YKS maratonu devam ediyor! 2. ve 3. oturum bugün gerçekleştirilecek 02:59
YKS'de 2. ve 3. oturum bugün gerçekleştirilecek
09.06.2024Pazar
Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı 00:55
Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
09.06.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA