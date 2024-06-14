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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 21:00 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 21:00

İZLE I Bakan Özhaseki ‘Elimiz kirli ama’ diyen işçinin ellerini daha sıkı kavradı! İşte o anlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, inşaat alanında ‘Elimiz kirli ama’ diyerek elini uzatmaya çekinen işçinin ellerine daha sıkı kavradı ve ‘Allah işinizi rast getirsin” dedi. İşte o anlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da 'yerinde dönüşüm' kapsamında yükselen binaları inceledi. Yenimahalle'de ki inşaat alanına gelen Bakan Özhaseki'yi müteahhit ve teknik personel karşıladı.

Arka tarafta duran işçilerin yanına doğru ilerleyen ve elini uzatan Bakan Özhaseki'ye, bir işçi 'Elimiz kirli ama' diyerek ellerini uzatmaya çekindi. Bakan Özhaseki, işçilerin ellerini daha sıkı kavrayarak, 'Allah işinizi rast getirsin' diyerek tüm işçilerle tokalaştı.

İnşaat ile ilgili bilgi alan Bakan Özhaseki, daha sonra inşaat alanından ayrıldı.

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