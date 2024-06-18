İZLE I ABD'de kritik duruşma başladı: Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında

İstanbul'da ölümlü kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur ile canavar anne Eylem Tok, ABD'ye kaçmıştı. Anne ve oğlu için Türkiye'nin tespitlerinin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. Zanlılar, gözaltına alınmasının ardından tutuklandılar. 18 Haziran Salı (bugün) tekrar hakim karşısına çıkan anne ve oğlun tutuklulukları bir kez daha değerlendirilecek. Tok ve oğlunun duruşmasının Türkiye saati ile 18.00'de başladı. Öte yandan Tok ve oğlunun kaçış sürecine ilişkin de yeni detaylara ulaşıldı. Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söyleyen ikiliyi yemek getiren kuryenin ihbar ettiği ortaya çıktı.