İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDPKK-CHP çıkışı Habertürk'de rahatsızlık yarattı

'Şartlı evet' ile 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının ardından tartışmalar sürmeye devam ediyor. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de 'aday çıkarmama' kararı ile Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamasının ardından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert bir çıkış yaparak cumhurbaşkanlığı makamının bölücü taleplere pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Ağıroğlu'nun bu çıkışı her fırsatta 6'lı koalisyon ve HDPKK ilişkisinin medya kalkanı olan Turgay Güner'in Habertürk'ünde büyük rahatsızlık yarattı. Adeta koalisyonun sözcülüğüne dönüşen programda Habertürk Yazarı Sevilay Yılman “Yolumuz ayrıldı da diyemez. Böyle bir çıkış yapamaz” diyerek Ağıralioğlu’na yüklendi. Yılman, “Yavuz Ağıralioğlu'nun hem İYİ Parti içerisinde hem de milliyetçi seçmen üzerinde etkisi fazla. Kendi görüşleridir, bizi bağlamaz diyemez. Bunu diyemeyeceği gibi, kendi görüşlerini yansıtmışlardır diyecek. Yolumuz ayrıldı da diyemez. Böyle bir çıkış yapamaz" dedi.