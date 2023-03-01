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İYİ Partili Turhan Çömez ve Halk TV'den rezil provokasyon! 'İskenderun'da elektrik kesildi hastalar öldü' yalanına karşı gerçekler

İYİ Partili Turhan Çömez ve Halk TV'den rezil provokasyon! 'İskenderun'da elektrik kesildi hastalar öldü' yalanına karşı gerçekler
01.03.2023 00:02 - Son Güncelleme: 01.03.2023 00:05

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Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken 6'lı koalisyon enkaz üzerinde miting yapıp siyaset devşirmeye devam ediyor. Akşener'in başdanışmanı İYİ Partili Turhan Çömez, CHP yandaşı Halk TV'de "İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin çalışmaması nedeniyle çok sayıda insan öldü" yalanını dolaşıma soktu. Gelişme üzerine Sağlık Bakanlığı Çömez'in rezil iftirasını yalanladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, hastanedeki deprem nedenli elektrik kesintileri sonrasında 3 ayrı jeneratörün çalıştığı, bu nedenle herhangi bir can kaybı meydana gelmediği; can kayıplarının yıkım nedeniyle yaşandığı kaydedildi.

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