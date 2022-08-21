İYİ Partili Buğra Kavuncu’dan ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması: Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş

6+1'lik yuvarlak masada sular durulmuyor... 2023'e sayılı bir zaman kala hala adayını belirleyemen masada yapılan küçük hesaplar ve kavgalar gölgesinde İYİ Parti kanadının pozisyonu da netleşiyor. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına adeta veto ederek "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben aday olacağım demedi. Belki o da bu algıya müsade ediyor" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın adaylık yolunda alan açan Kavuncu, "Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" dedi. Öte yandan masanın gölge ortağı olan ve Meral Akşener ile Mansur Yavaş'a karşı negatif bir pozisyon alan HDP'nin bu durumu nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.