PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023, 11:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 12:10

İYİ Partili Bilge Yılmaz CHP'yi fena bombaladı!

Genel seçimlerin ardından dağılan 8'li koalisyonun büyük ortakları İYİ Parti ve CHP birbirini yemeye devam ediyor. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 'İyi ki muhalefet kazanmamış' diyenlere hak vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile yaptığı gizli protokole ve CHP'de yaşanan iç çekişmeye gönderme yaptı. Yılmaz, "Biz bunların bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk." ifadelerini kullandı. 3-6 Mart dönemine ilişkin de konuşan Bilge Yılmaz hem liyakatsizlik itirafı yaptı hem de Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için belediyelerde işe sokulan İYİ Partililer üzerinden tehdit edildiklerini söyledi.

SIRADAKİ VİDEO
A Haber Mescid-i Aksa'da!
27.10.2023Cuma
AK Parti Gençlik Kollarından katil İsrail'e destek veren Starbucks’ın şubelerinde yer kapatma eylemi!
27.10.2023Cuma
İstanbul'da Büyük Filistin mitingi!
27.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan’ın 29 Ekim programı belli oldu
27.10.2023Cuma
İçişleri Bakanlığı paylaştı: "Zaza Doğan" organize suç örgütü çökertildi: 47 gözaltı
27.10.2023Cuma
Bunlar da Var
Yalı Çapkını 43. Bölüm CANLI İZLE 📺 STAR TV dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle 01:16
Yalı Çapkını 43. bölüm CANLI İZLE 📺
28.10.2023Cumartesi
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 27 EKİM 2023 Cuma 00:36
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
28.10.2023Cumartesi
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı! 00:30
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı!
28.10.2023Cumartesi
Filistin’e desteklerini esirgemeyen Bella Hadid’den yas paylaşımı: Bunun acısı anlatılamaz 00:25
Ünlü model Bella Hadid'den Filistin'e yas paylaşımı!
28.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA