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İYİ Partili Aytun Çıray'dan bomba itiraf: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu

İYİ Partili Aytun Çıray'dan bomba itiraf: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu
17.12.2022 04:53

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Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in el ele vererek sergiledikleri Saraçhane tiyatrosu ile ilgili İYİ Partili Aytun Çınar'dan bomba bir itiraf geldi. Aytun Çınar katıldığı bir programda, "Ben şu anda yüzde 20'yi rahatlıkla geçtiğimiz kanaatindeyim. Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon alması oylarımızı çok artırdı. Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise, bir dal uzatıyorsanız hemen bir karşılığı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu" ifadelerini kullandı.

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