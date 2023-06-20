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İYİ Parti'den 'seçimlere ayrı gireceğiz' ilanı! Ümit Özlale: Belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz

İYİ Parti'den 'seçimlere ayrı gireceğiz' ilanı! Ümit Özlale: Belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz
20.06.2023 21:13

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Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan zehir zemberek sözlerle ayrılacağı kulisine İYİ Parti'den doğrulama niteliğinde bir yanıt geldi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışına sert tepki gösterip CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.

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