İYİ Parti'den mağlup Kılıçdaroğlu'na bombardıman

Türkiye sandık başına gitti, milli irade Başkan Recep Tayyip Erdoğan lehine tecelli etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası CHP'de kazan fokur fokur kaynarken 8'li koalisyonda da gerilim tavan yaptı. "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Pek çok bedel ödedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Meral Akşener'den sonra topa İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz girdi. Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizdi.