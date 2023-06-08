İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu muhalefete sert sözlerle yüklendi! "Akşener de Kılıçdaroğlu da istifa etmeli"

Seçim sürecinde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Millet İttifakı'na dahil olması sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonuçları üzerinden Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Muhalefet kanadının AK Parti'nin 21 yıl önce aldığı oy oranına düşmesine sevindiğini söyleyen Ağıralioğlu, "Aklımızla dalga geçmeyin, ümitlerimizin canına okudunuz" dedi. Muhalefet kadrolarında değişiklik yapılmamasına değinen Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayıp, "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." dedi.