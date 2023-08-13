İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale "6'lı masa sürecinde kendilerini yeteri kadar anlatamadıkları için oy alamayan partiler" diyerek CHP listelerinden seçime giren Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı hedef gösterdi. Bu partilerle iş birliği yapılması durumunda yaklaşan yerel seçimlerde istenilen sonucun alınmayacağını vurgulaya Özlale, CHP'ye "Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı sırtından at" çağrısı yaptı. Öte yandan Özlale, "Partilerin hür ve müstakil olarak kendi ayakları üzerinde durması gereken bir dönemdir" diyerek 'seçimlere ayrı gireceğiz' mesajı verdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.