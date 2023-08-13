PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 15:52 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 15:58

İYİ Parti'den CHP'ye "Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı sırtından at" çağrısı! Seçimlere 'müstakil gireceğiz' mesajı

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale "6'lı masa sürecinde kendilerini yeteri kadar anlatamadıkları için oy alamayan partiler" diyerek  CHP listelerinden seçime giren Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı hedef gösterdi. Bu partilerle iş birliği yapılması durumunda yaklaşan yerel seçimlerde istenilen sonucun alınmayacağını vurgulaya Özlale, CHP'ye "Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ı sırtından at" çağrısı yaptı. Öte yandan Özlale, "Partilerin hür ve müstakil olarak kendi ayakları üzerinde durması gereken bir dönemdir" diyerek 'seçimlere ayrı gireceğiz' mesajı verdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

SIRADAKİ VİDEO
Murat Karayalçın'dan CHP'ye kritik mektup! "CHP’de ‘oligarşik’ bir yönetim var”
13.08.2023Pazar
Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri ağır 8 kişi yaralandı
13.08.2023Pazar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi!
13.08.2023Pazar
LGBT şarlatanı Şahika Yüksel'den skandal sözler! Sapkınlar gözlerini çocuklara dikti
13.08.2023Pazar
Son dakika: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
13.08.2023Pazar
Bunlar da Var
Zonguldak’ta Dehşete düşüren çifte cinayet! 31 yaşındaki kadın cinnet getirip anne ve anneannesini baltayla parçaladı 01:53
31 yaşındaki kadın cinnet getirip anne ve anneannesini baltayla parçaladı
13.08.2023Pazar
Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti 04:26
Meteor yağmuru büyük ilgi uyandırdı
13.08.2023Pazar
HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve Marmara bölgesi için sarı kodlu fırtına uyarısı! 02:16
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
13.08.2023Pazar
Antalya’da gıda fabrikasında yangın çıktı 00:57
Antalya'da gıda fabrikasında korkutan yangın
13.08.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA