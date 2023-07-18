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İYİ Parti'den Bay Bay Kemal'e 'Büyükşehir' kartı!

İYİ Parti'den Bay Bay Kemal'e 'Büyükşehir' kartı!
18.07.2023 22:54

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  "Büyükşehirler elden gidecek" kaygısı ve "İmamoğlu'nu İBB'de tutma planı" doğrultusunda geride bıraktığımız günlerde sürpriz bir şekilde Meral Akşener'le bir araya gelmişti. Bu gelişmenin etkileri sürerken CHP - İYİ Parti hattındaki 'at pazarlığı' açığa çıktı. İYİ Partili Turhan Çömez 'Büyükşehirler' kartını açıp CHP'ye şartlı açık kapı bıraktı. Çömez, "Biz müzakere kapılarını her zaman açık tutarız. Günü geldiğinde bu görüşmeler yapılacaktır" dedi. Bu denklemde "Ver büyükşehirleri bitir Ekrem'i" planı da açığa çıkmış oldu.

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