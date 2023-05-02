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İYİ Parti'de Pensilvanya gölgesi!

İYİ Parti'de Pensilvanya gölgesi!
02.05.2023 23:43

OTOMATİK OYNAT

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İzmir'de Meral Akşener...

İYİ Parti'deki liste krizi ve Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'in "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek istifası hafızalardaki yerini koruyor. Son olarak Pelin Gündeş Bakır, İYİ Parti'de FETÖ ile karşı karşıya kaldığını söyleyip zehir zemberek sözlerle istifa etti. İYİ Parti - Pensilvanya hattında cereyan eden bu gelişmelerin gölgesinde Takvim.com.tr Meral Akşener'in FETÖ dosyasını açtı. Akşener, FETÖ'nün dinler arası diyalog faaliyetlerine yeşil ışık yakmış "Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi" söylemini sıklıkla tekrarlayarak darbecilerle ağız birliği yapmıştı. FETÖ'cüler için kullanılan 'haşhaşi ve terörist' söylemine karşı çıkan Akşener, FETÖ medyasına da arka çıkmıştı.

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