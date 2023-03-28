İYİ Parti'de kriz! Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasını bir gün önceye çeken neden Habertürk'ün o yayınıymış! Takvim.com.tr detaylara ulaştı!

Son dakika haberi... İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa ediyor... Takvim.com.tr, İYİ Partili kaynaklara ulaştı. Ağıralioğlu'nun yarın basın açıklaması yaparak istifa edeceği öğrenildi. İstifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadeleri yer aldı. Gelen son dakika haberine göre, İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel başkanımız ile görüşme gerçekleşmeyecektir" dedi. Öte yandan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ile ilgili yeni bilgilere takvim.com.tr ulaştı. Ağıralioğlu'nun istifasını bir gün önceye çeken olayın Habertürk yayınında Sevilay Yılman'ın sözleri olduğu ortaya çıktı.