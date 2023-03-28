RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları İYİ Parti'de kriz! Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasını bir gün önceye çeken neden Habertürk'ün o yayınıymış! Takvim.com.tr detaylara ulaştı!

İYİ Parti'de kriz! Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasını bir gün önceye çeken neden Habertürk'ün o yayınıymış! Takvim.com.tr detaylara ulaştı!

İYİ Parti'de kriz! Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasını bir gün önceye çeken neden Habertürk'ün o yayınıymış! Takvim.com.tr detaylara ulaştı!
28.03.2023 21:19

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:04
Başkan Erdoğan iki bakanı...
Güncel 04:19
Prof. Dr. Süleyman Dalğıç'tan...
Güncel 00:35
Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı...
Güncel 00:35
Bu ne yaman çelişki...
Güncel 13:35
14 Mayıs seçimlerine sosyal...
Güncel 11:05
Depremzedelerle iftar...
Güncel 11:05
Başkan Erdoğan: Kentsel...
Güncel 00:51
CHP'nin 'Erdoğan'ın diploması...
Güncel 01:29
Fransa Büyükelçisi...
Güncel 00:09
Silivri TEM'de feci kaza!...
Güncel 03:28
36 kişiye mezar olan...
Güncel 03:54
Diyanet'ten fitre ve zekat...

Son dakika haberi... İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa ediyor... Takvim.com.tr, İYİ Partili kaynaklara ulaştı. Ağıralioğlu'nun yarın basın açıklaması yaparak istifa edeceği öğrenildi. İstifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadeleri yer aldı. Gelen son dakika haberine göre, İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel başkanımız ile görüşme gerçekleşmeyecektir" dedi. Öte yandan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ile ilgili yeni bilgilere takvim.com.tr ulaştı. Ağıralioğlu'nun istifasını bir gün önceye çeken olayın Habertürk yayınında Sevilay Yılman'ın sözleri olduğu ortaya çıktı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA