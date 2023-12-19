Yerel seçimlere giderken "Hür ve müstakil" çıkışı yaparak 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti her gün yeni bir krizle sallanıyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmiyor.







Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'nin ağır topları Bahadır Erdem Adnan Beker ve Durmuş Yılmaz Parti'den istifa ederken Ümit Dikbayır ise ihraç edildi.







EKREMCİLER YA KAÇIYOR YA AVLANIYOR!

Son olarak CHP ile ittifakı savunan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler parti içinde krizi körüklüyor. Akşener İstanbul'da ittifak isteyen İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan'ın istifasını istedi.







Yaşanan gelişmelerin ardından İbrahim Özkan istifa etti.





21 KİŞİ DAHA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti'deki istifa dalgası sürmeye devam ederken son olarak, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İYİ Parti ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 21 kişi, görevlerinden istifa etti.







İYİ Parti İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, parti binasında düzenlediği basın toplantısında 10 asil, 11 yedek olmak üzere 21 yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçelerini başkanlığa verdiğini belirtti.

Eski İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Daş'ın belediye başkan aday adaylığı için bir süre önce görevinden istifa ettiğini hatırlatan İbil, Daş'ın aday adaylığını onaylamadıklarını, ayrıca parti yönetimini yönlendirmesini istemediklerini söyledi.







İbil, Daş'tan sonra başkanlık görevine gelen Şahin Zengin ile çalışmak istemediklerini kaydederek, "Eski başkan Kadir Daş'a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Toplam 21 yönetim kurulu üyesi toplanarak istifa kararı aldık." dedi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Şahin Zengin de AA muhabirine, Kadir Daş'ın adaylığına karşı çıkan üyelerin istifa ederek yönetimi düşürmeye çalıştığını belirterek, "Sonuçlarına siyasi olarak hepimiz katlanacağız." ifadesini kullandı.