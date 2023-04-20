RAMAZAN İMSAKİYE
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İYİ Parti'de düşen oyları kurtarma kıvranışları! Müsavat Dervişoğlu kazanacak aday vurgusunun bir strateji olduğunu iddia etti

İYİ Parti'de düşen oyları kurtarma kıvranışları! Müsavat Dervişoğlu kazanacak aday vurgusunun bir strateji olduğunu iddia etti
20.04.2023 12:14

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Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geri dönmesi parti oylarını neredeyse yarı yarıya düşürmüştü. 14 Mayıs adım adım yaklaşırken İYİ Parti’de seçimin etkisiyle kıvranışlar başladı. Öyle ki İyi Parti kurmayları her fırsatta Akşener'in oluşturduğu "Kemal Kılıçdaroğlu" kazanamaz algısını tersine çevirme mesaisine başladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaşananların Akşener'in 'siyasi dehası'yla ve müşterek bir şekilde uygulanan strateji olduğunu iddia etti.

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