Seçime 5 günlük bir zaman dilimi kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonda şimdi de 'Bakanlık' krizi baş gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, küçük ortaklara 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi. Bakanlık dağılımlarının CHP ve İYİ Parti arasında olacağını açık açık ilan eden Akşener, "CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez" dedi. Ekonomi yönetimi konusunda Ali Babacan ve ekibine de rest çeken İYİ Parti lideri, "İnşallah ekonomimizi Bilge Yılmaz yönetecek" şeklinde konuştu. "Ben 3 koalisyonun içerisinde bulunmuş bir vatandaşım" diyen Akşener, 7'li yıkım ittifakının sistemsizlik ve belirsizlik vadeden bir koalisyon olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu.
İYİ Parti ve Deva arasında 'ekonomi yönetimi' kavgası! Akşener'den babacan'a rest
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