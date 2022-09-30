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İYİ Parti Lideri Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı
30.09.2022 21:25

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tam cumhurbaşkanlığına 'adayım' diye düşünürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den üst üste flaş hamleler geldi. Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatan Akşener, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açtı ve "Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var" ifadelerini kulladı. İYİ Parti lideri, "Bizim CHP'ye borcumuz yok. Biz bir borç varsa da onu 31 Mart'ta ödedik. Hatta alacaklı duruma geçtik" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert bir göndermede bulundu. Akşener, ayrıca Mansur Yavaş'a da adaylık teklifi götürdü. Bu hamlelerden sonra İYİ Parti Genel Başkanı, partinin Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Akşener, toplantıyı ise basına kapattı. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ne hamle yapacak merak konusu.

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