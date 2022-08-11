İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den 6'lı masayı sallayacak açıklama: Kadından imam olmaz, aday değilim

6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin de gölge ortak olarak varlık gösterdiği yuvarlak masa ittifakında sular durulmuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den masanın dengesini bozacak bir açıklama geldi. 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Akşener, kadınların imam olamayacağını ve bu yüzden 2023'te aday olmayacağını söyledi. Meral Akşener'in çelişki dolu bu sözleri, "adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlanırken, gölge ortak HDP'nin de vereceği tepkiden çekindiğini kanıtladı. Öte yandan Akşener'in bu tutumunun masanın seyrini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.