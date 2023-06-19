İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa etti: “Sebebi kişisel değil, sistemsel”

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası terör destekli 8'li koalisyonda üst düzey istifalar gelmeye devam ediyor. Aytun Çıray ile başlayan istifa furyası Ahat Andican ve Emine Küçükali ile devam etmişti. İYİ Parti kurucular kurulu üyelerinden birkaç ismin daha istifa edeceği kulislerle konuşuluyordu. Beklenilen açıklama bugün geldi.

İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile partiden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı:

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım.

Sebebi kişisel değil, sistemsel...

Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı.

Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi…

Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!

PARTİSİZ MUHALEFET

Geçtiğimiz hafta yine İYİ Parti kurucularından Ahat Andican da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyurmuş şu sözleri kullanmıştı:

Andican yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Değerli Dostlar,

Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum.

Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye'siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum.



Meclisin 27. Dönemi boyunca yüzlerce TV programına çıkmış, bazı meclis konuşmaları sosyal medyada bir milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İYİ Partiye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir.



Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır.

Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir.

Bu nedenle "Partisiz Muhalefet" saflarına katılmış bulunuyorum.

Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim.

Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni meclise taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum.

Sağlıcakla kalın…

Prof. Dr. Ahat Andican.

E. Devlet Bakanı

ANDİCAN GİTTİ, PARTİ KARIŞTI

Andican'ın istifasına en sert tepki İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden Andican'ı yerden yere vuran Kavuncu, "Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın" ifadelerini kullandı.

BİR İSTİFA DAHA GELDİ

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Emine Küçükali de partiden istifa ettiğini açıkladı. Küçükali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Genel İdare Kurulu ve Parti üyeliğimden istifama ilişkin açıklamamdır." ifadelerine yer verdi.

"Gelinen noktada, milletin ne istediği yerine "siyaset tanrılarına" kimlerin kurban verileceğini odaklandık." diyen Küçükali, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşananlara tepki göstererek, "Özetle iddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük." dedi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER, GİK ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Yaşan gelişmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in GİK üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı, parti genel merkezinin ek binasında yapıldı.

İYİ PARTİ'DE AKŞENER'E 'İSTİFA' ÇAĞRISI SONRASI ORTALIK KARIŞTI

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyona yakın oy farkı atarak %52.18 ile seçimi kazandı.

CHP VE İYİ PARTİ KARIŞTI

Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de de kriz patladı.

AKŞENER'E PEŞ PEŞE OLAY SÖZLER

Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının yankıları sürerken Aytun Çıray da seçimlerin ardından sert eleştirilerle istifa etti. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ise Akşener'i "İstifa et git torun sev" diyerek hedef aldı.

UĞUR POYRAZ'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT: TERBİYESİZLİK HADSİZLİK

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Akşener'e yönelik eleştirileri hadsizlik ve terbiyesizlik olarak niteledi.

Poyraz şunları yazdı;

"Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz,



İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır."





Poyraz'dan sonra topa İYİ Partili Mehmet Aslan girdi.

'NANKÖRCE ÇİRKEFLEŞMEYE BAŞLADINIZ'

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meral Akşener olmasaydı İYİ Parti olmazdı." diyen Aslan, Akşener'in istifasını isteyenlere hakaret etti.



Aslan, "Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz Meral Akşener" ifadelerini kullandı.



AKŞENER'E PEŞİ SIRA BOMBARDIMAN

Meral Akşener'e İYİ Partili isimlerden peşi sıra eleştiriler geldi. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını eleştirerek partiden kopan Yavuz Ağıralioğlu seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i bombaladı.

"Kazanılamaz stratejisinin bir tane adı vardı, o da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu" diyen Ağıralioğlu, "Sanki ilk defa yeniliyorlarmış, sanki bu yenilgi sürprizmiş gibi, sanki bu yenilgi yol kazasıymış gibi davranıp, kendilerine oy veren seçmenlere büyük saygısızlık yapıyorlar" dedi. Öte yandan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayıp, "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." ifadelerini kullandı.

AYTUN ÇIRAY: BUNALIMA DÖNÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etti.

İstifa mektubunda Akşener'i zehir zemberek sözlerle eleştiren Çıray, "Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi" dedi.

İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da, katıldığı bir programda, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyerek istifa çağrısında bulundu.

Daha önce de bir bir bildiri yayınlayan Baykal "Yeni bir Genel Başkan ile yola devam edeceğiz" dedi.

BİLDİRİ YAZDILAR: YENİ BİR GENEL BAŞKAN İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." ifadeleriyle talep metnini paylaştı.

HANGİ İSİMLER YER ALDI

Genel Merkeze ağır eleştiri ve taleplerin yer aldığı metinde Arzu Önşen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Adil Erkoç'un ismi yer aldı.

Platformun bildirisinde Türk Milletçiliği çizgisi vurgusu yapıldı. Metinde, "Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasviye edilmesi durdurulmalıdır." denildi.

"BAŞARISIZLIĞIN HESABI VERİLMELİ"

Bildiride seçim yenilgisinin hesabının verilmesi gerektiği belirtilerek,"Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

AKŞENER'E BİR ELEŞTİRİ DAHA: YETKİLER LİYAKATLİ KİŞİLERE VERİLMELİDİR

Akşener, seçim öncesi kendisine karşı gelebilecek herhangi bir hamlenin önünü kesmek için teşkilatları doğrudan kendisine bağlamıştı. Platform, bu konuda da taleplerini iletti. Bildiride, "Genel Başkan tüm yetkileri kendinde toplamak yerine bu görevleri liyakatli ve partiye emek vermiş ehil kişilere bırakmalıdır." ifadelerine yer verildi.

"TALEPLERİMİZ OLMAZSA YENİ BİR GENEL BAŞKAN ADAYI VE KADRO İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Bildirinin sonuç kısmında ise taleplerinin yerine getirilmemesi halinde izlenecek yol bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." denildi.

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